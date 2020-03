Mulder ziet moeilijke periode tegemoet: "Nog een week of twee en ik kruip de ramen op"

Het stilleggen van alle sportactiviteiten heeft natuurlijk ook gevolgen voor de mensen die rond de sporten werken. Journalisten, maar ook analisten hebben dezer dagen weinig om handen. Jan Mulder bijvoorbeeld, zal een hobby moeten vinden.

"Dus moet je toch gaan uitkijken naar andere zaken, want je kan niet uit het raam blíjven staren. Natuurlijk mis ik iets, maar ik besef dat dat gemis er komt uit noodzaak", zegt hij in HLN. "Als ik in de gegeven omstandigheden zou klagen over het missen van een voetbalwedstrijd, zou ik bijna beschaamd zijn."

Al is het voor een voetbaldier natuurlijk heel moeilijk. "Mijn vrouw vroeg me gisteren of we een keer zouden rummikubben. Dat heb ik geweigerd. Wat denkt ze wel! Nog een week of twee en ik klim tegen de ramen op. Therapie zal nodig zijn."