Seizoen van Deschacht is voorbij: centrale verdediger is drie tot vier maanden out

Het seizoen van Olivier Deschacht is voorbij. De centrale verdediger kreeg tijdens het duel tegen Anderlecht te maken met een luxatie van de schouder. Morgen wordt hij geopereerd en daardoor is hij nu drie tot vier maanden out.

Slecht nieuws voor Olivier Deschacht. De centrale verdediger van Zulte Waregem moet geopereerd worden aan de schouder. Tijdens het duel tegen Anderlecht kreeg hij namelijk te maken met een luxatie van de schouder. Daardoor zal hij nu drie tot vier maanden out zijn. Zijn seizoen zit er dus op. Volgens een persbericht van de club is een operatie nodig om gelijkaardige blessures in de toekomst te voorkomen. Naar alle waarschijnlijkheid zal Deschacht ook volgend seizoen bij Zulte Waregem spelen.