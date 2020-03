Kortrijk daagt Engelse club uit voor vier op een rij, maar krijgt onverwacht antwoord

Voetbalploegen zoeken duidelijk naar tijdverdrijf nu het coronavirus alle competities in Europa stil laat liggen. Gisteren speelden Bayer Leverkusen en Hull CIty al een wedstrijdje 4 op een rij, iets wat Kortrijk ook wou doen. Maar het antwoord dat ze kregen, was onverwacht...

De Kerels van Kortrijk daagden Newcastle United uit op Twitter voor een potje 4 op een rij. Maar dat zagen ze bij Newcastle niet helemaal zitten. "Absolutely not", was het redelijk harde antwoord van de Engelse Premier League-club.

Of het een trollreactie was of niet is niet gekend, maar KVK zal waarschijnlijk een andere ploeg moeten zoeken om tegen te spelen. Nog een attente fan van Newcastle reageerde teleurgesteld met: "komaan jongens, dit kan weleens onze enige Europese wedstrijd zijn voor een lange tijd."