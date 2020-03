Ook Boyata en Lukebakio moeten in quarantaine

Bij Hertha spelen twee Belgen: Dedryck Boyata en Dodi Lukebakio. Ook onder meer Salomon Kalou en Krzysztof Piatek staan er op de loonlijst. Samen met de staf en het andere personeel moeten zij nu twee weken in quarantaine.

One of our players has unfortunately tested positive for Coronavirus. All players, coaches and backroom staff will now undergo the recommended 14-day isolation period. pic.twitter.com/vQcv7R7x9f