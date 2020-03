Zo snel kan het gaan: "35 procent van de club is besmet"

Onder alle Europese clubs is Valencia het ergst getroffen door het coronavirus. Eerder werd al bekend dat er vijf werknemers/spelers van de club besmet waren. Maar het is allemaal nog erger geworden.

Valencia heeft iedereen bij de club laten testen en laat nu weten dat 35 procent van alle mensen bij de club positief heeft getest. Het gaat daarbij over zowel spelers als bedienden. Bij de nieuwe besmettingen waren er geen symptomen van het virus te merken.

Er is al veel kritiek gekomen op de UEFA intussen. Vorige week dinsdag speelde Valencia tegen Atalanta in de Champions League. Ook bij de club van Timothy Castagne zijn er heel wat positieve gevallen en heel de ploeg zit in quarantaine."“We mogen niet meer naar buiten, omdat we in aanraking zijn geweest met de spelers van Valencia”, aldus Marten De Roon.