Een teken aan de wand? 'Wegen van Anderlecht en Verschueren scheiden'

RSC Anderlecht kwam gisteren (nog maar eens) met een nieuwe structuur naar buiten. Het grootste slachtoffers is Michael Verschueren. Maar is dit het eindstation voor de voormalige sportief directeur?

Michael Verschueren is tegenwoordig financiël directeur… van de sportieve zaken bij RSC Anderlecht. Met andere woorden: hij mag het geld (dat er momenteel niét is) tellen.

Proper van paars-wit? Nee, eigenlijk niet. De financiële malaise en de veel te grote spelerskern zijn allerminst de schuld van Verschueren. De zoon van Mister Michel kreeg de keiharde rekening van de vorige bestuursploeg onder de neus geduwd.

Einde verhaal?

In Het Laatste Nieuws staat te lezen dat het boek van Verschueren op Neerpede stilaan geschreven is. Hij zal de samenwerking met de nieuwe Head of Sports Peter Verbeke dan wel afwachten, maar de kans is groot dat hij vervolgens de poort definitief achter zich dichtslaat.