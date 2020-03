Alle leden van de UEFA kozen voor uitstel van EK, maar... Belgische voetbalbond had eigenlijk amper iets in de pap te brokken

Het coronavirus heeft de voetbalwereld in een wurggreep. De UEFA besliste vandaag om het EK op te schuiven naar de zomer 2021. Al had België op die vergadering niets in de pap te brokken.

Alle federaties die aan de UEFA verbonden zijn hadden vandaag - via conference call weliswaar - een vergadering. Voor de Belgische voetbalbond zaten Mehdi Bayat en Peter Bossaert voor hun computer. De bondsvoorzitters en CEO hadden hadden echter weinig in de pap te brokken. En dat is logisch: UEFA ligt niet wakker van de afloop van de Jupiler Pro League. Bayat moest dan wel inbellen, maar uiteindelijk liggen de beslissing niet bij onze federatie. Onze pintjesliga is simpelweg te klein. Het zijn de vertegenwoordigers van de Premier League, Bundesliga, La Liga en de Serie A die nu én de komende weken alle beslissingen zullen nemen. Ook voor UEFA is het namelijk belangrijk dat de belangrijkste competitie tevreden zijn. Normaal einde van JPL? Al moet het gezegd: ook de Belgische vertegenwoordigers waren te vinden voor het uitstel van het EK. Op die manier krijgt de Jupiler Pro League misschien toch een normale afloop. Al zal alles wel voor 30 juni moeten gespeeld worden.