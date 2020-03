Dupré niet ontslagen, maar toch al oude bekende in beeld als nieuwe beloftencoach

Frederic Dupré liet gisteren zelf weten dat hij ontslagen was bij AA Gent. Dat bericht klopte niet helemaal. Hij is wel geen coach meer van de beloften of assistent bij de A-ploeg.

Wat dan wel? AA Gent laat in HLN weten dat hij niet ontslagen is, maar dat ze hem bij de club willen houden in een andere rol. Of Dupré dat gaat aanvaarden, laten ze nog in het midden. Door meningsverschillen moest hij zijn andere functies afstaan.

Er is trouwens al iemand in beeld om Dupré als beloftencoach op te volgen. Oude bekende Manu Ferrera wordt door Het Nieuwsblad genoemd. Ferrera is momenteel enkel bezig met zijn academie in Aalst. Hij leverde eerder al fantastisch werk met de beloften van Anderlecht.