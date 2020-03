EK-tegenstander Denemarken zit plots zonder bondscoach en België kan hetzelfde overkomen

In Denemarken moest men bij de voetbalbond woensdag toch even slikken. Het contract van bondscoach Age Hareide liep normaal na het EK in 2020, maar het kampioenschap werd met een jaar uitgesteld.

Op zich niet vreemd dat een bondscoach zijn contract na het EK niet verlengd. In dit geval is het dat echter wel, want deze zomer zal Age Hareide er ook effectief de brui aan geven en dan zit Denemarken zonder bondscoach. Niet voor lang echter, want Kasper Hjulmand zal hem opvolgen. Geen ideale situatie dus voor de Denen, die zich onder Hareide wisten te kwalificeren in voor het EK en in de poule met België, Finland en Rusland zijn ingedeeld. België zit overigens met een vergelijkbare situatie. Ook het contract van Roberto Martinez zou aflopen na het EK in 2020. Bij hem wordt er wel verwacht dat hij langer zal aanblijven.