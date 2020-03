Contractsituatie Martinez begint te nijpen: Rode Duivels hebben nog geen bondscoach voor EURO 2021

De beslissing van de Europese Voetbalbond UEFA om het EK met een jaar uit te stellen was er een in het belang van de volksgezondheid. Ze maakt het ook makkelijker om de nationale competities eventueel op een normale manier af te sluiten. Voor de Rode Duivels levert het dan weer een probleem op.

Want voorlopig hebben de Rode Duivels nog geen bondscoach voor dat Europese kampioenschap dat zal doorgaan van 12 juni 2021 tot 11 juli 2021. Het contract van Roberto Martinez liep namelijk af na het toernooi. In 2020 dus.

Onder normale omstandigheden zouden Roberto Martinez en de Belgische voetbalbond (KBVB) voor de start van het EK communiceren over een contractverlenging. Die zat er overigens aan te komen, inclusief een verdubbeling van het loon van de bondscoach.

De signalen waren positief, want de Spanjaard wou er ook op definitieve basis de positie van technisch directeur combineren met die van bondscoach. Dat deed Martinez al sinds het vertrek van Chris Van Puyvelde naar China in 2018.

Mehdi Bayat en Peter Bossaert, respectievelijk voorzitter en CEO van de KBVB, gaan in de loop van de namiddag reageren op het uitstel van het EK. Benieuwd of ze het over de bondscoach zullen hebben.