Genk-huurling zit vast in Turkije en vreest voor eigen gezondheid: "Leg de competitie stil!"

Dieumerci Ndongala is officieel nog een Racing Genk-speler maar wordt door de Limburgers uitgeleend aan het Turkse Kasimpasa. In Turkije ligt de competitie nog niet stil, iets wat Ndongala, John Obi Mikel en Falcao grote zorgen baart.

"Ik zou het liefst van al bij mijn vrouw en drie kinderen zijn", vertelt Ndongala aan Het Belang van Limburg. "Ik ben niet echt ongerust want jonge mensen lopen niet direct gevaar, maar op zo'n dagen wil je bij je familie zijn", gaat hij verder.

In Turkije ligt de competitie niet stil, de wedstrijden gaan gewoon door achter gesloten deuren. "Ze zijn er hier veel te gerust in. We trainen hier zelfs nog gewoon in groep, maar veel van mijn medespelers willen daarmee ophouden".

Spelers zoals Falcao en John Obi Mikel spelen ook in Turkije en hebben online een oproep gedaan om de competitie stil te leggen. "Ik sluit me aan bij hun oproep. Laat het gezond verstand primeren en leg de competitie stil!"