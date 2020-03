Deze som ziet Real Madrid elke dag aan zijn neus voorbij gaan in tijden van corona

Bijna over heel Europa zijn de voetbalcompetities een halt toe geroepen. Ook in Spanje. Dat betekent natuurlijk inkomensverlies.

De spelers moeten net zoals de rest van de bevolking thuis blijven, waardoor er maar weinig economische activiteiten overblijven. Ook een bezoekje aan het Bernabéu stadion, de thuishaven van Real Madrid, is niet langer mogelijk.

'La Casa Blanca' (het Witte Huis) loop zo veel inkomsten mis door de maatregelen die getroffen worden om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Volgens El Confidencial verdiende de Madrileense club voor de maatregelen 100.000 euro per dag aan stadiontours (ticket en merchandise in de winkel).

Een flinke hap uit de inkomsten van Real Madrid en dat alleen maar wat de stadiontours betreft...