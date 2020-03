Het Patro Eisden van Stijnen wil niets forceren nu er mogelijk plaatsjes vrijkomen in 1B: "We moeten nog stappen zetten en willen niet kunstmatig promoveren"

Alle competities in ons land liggen minstens nog tot 30 april stil en er gaan zelfs al stemmen op dat er dit seizoen helemaal niet meer gevoetbald wordt. In dat geval zitten we volgend jaar met minstens 18 ploegen in 1A en komen er extra plaatsen bij in 1B. Een kans voor Patro Eisden Maasmechelen?

Nee, de club voelt zich nog niet klaar voor een stapje hogerop. De club heeft haar aanvraag voor eerste klasse B zelfs ingetrokken. "Laat ons het rustig aan doen. Sportief zijn we op de goede weg. Meer nog, we overstijgen de verwachtingen op het veld. Maar extrasportief is er simpelweg nog te veel werk om nu al aan profvoetbal te denken", liet Stijn Stijnen optekenen. De licentie voor 1e Amateur is zo goed als binnen volgens hem. In april moeten de laatste documenten aan het dossier worden toegevoegd.

Om de twee jaar promoveren

De gewezen doelman van Club Brugge en Beerschot is nu trainer van de eerste amateurklasser. "Profvoetbal is meer dan alleen maar profvoetballers in dienst hebben. Nu moet de club een structuur op poten zetten die het mogelijk maakt om betaalde jobs te creëren. Daar is budget voor nodig. Door de steile, sportieve opmars lijkt het alsof we op dat vlak niet kunnen volgen, maar alles loopt zoals gepland."

Als we promoveren willen we dat niet kunstmatig doen, maar met prestaties op het veld.

De Limburgse club staat nu op een knappe vijfde plaats in de hoogste amateurklasse. Net niet in de top-4 die recht geeft op play-offs om te promoveren. Dat was dit seizoen ook niet het doel, al heerst er wel een gezonde ambitie bij de club. "We wilden om de twee jaar promoveren. Daar zijn we al meteen in geslaagd en nu zitten we pas in het tweede jaar. Omdat we nu al bovenin meedraaien willen de mensen dat het sneller gaat, maar dat is niet aan de orde. We hebben nog twee seizoenen de tijd."

Ook nu er misschien extra plaatsjes vrijkomen in eerste klasse B wil Patro niet te hard van stapel lopen. "We willen geen stappen overslaan, dus laat ons nog maar de nodige stappen in het amateurvoetbal zetten. Als we promoveren willen we dat ook niet kunstmatig doen, maar wel met prestaties op het veld", besloot Stijnen.