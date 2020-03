OFFICIEEL: Stopzetting Turkse competitie of niet, Trabzon-ster pakt onmiddellijk zijn biezen en moet voor titel vrezen

In Europa ligt het voetballandschap quasi volledig stil. Ook Turkije werd overdonderd door het coronavirus en heeft eindelijk beslist om het kampioenschap stil te leggen. Voor John Obi Mikel was het alvast te laat.

John Obi Mikel liet eerder van zich horen. De voormalige middenvelder van Chelsea FC vond het absoluut niet kunnen dat de Turkse competitie - ook al werd er gespeeld zonder publiek - gewoon doorgaat.

Ondertussen heeft Mikel zijn contract bij Trabzonspor ontbonden. En dat is een serieuze aderlating voor de Turkse club. Trabzonspor staat momenteel aan de leiding in de Süper Lig. En daar waren de prestaties van Mikel een héél groot aandeel in.