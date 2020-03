Ook in Engeland wordt er in april niet gevoetbald

In België werd donderdag beslist dat er al zeker tot eind april niet gevoetbald wordt. Dat is ook in Engeland het geval.

In Engeland lag de competitie sowieso stil tot 4 april, maar dat is nu verlengd tot het einde van de maand. Zowel de Premier League, de lagere klassen, het vrouwenvoetbal als de bekercompetities worden dus niet hervat in april. Door het uitstel van het Europees Kampioenschap kunnen de competities wel langer doorgaan en bestaat de kans dus dat de competities alsnog volledig worden afgewerkt.