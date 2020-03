Ex-speler van Aston Villa en Cardiff City op 35-jarige leeftijd overleden

De Brit brak door bij Aston Villa, waar hij 63 wedstrijden speelde. Later kwam hij ook 457 keer in actie voor Cardiff City. Hij sloot zijn carrière in 2018 af bij Blackburn Rovers.

It is with an immeasurable amount of sorrow that we must inform supporters that Peter Whittingham has passed away at the age of 35.



