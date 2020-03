Belgen in de schaduw (1): Hugo Cuypers klaar om zich te herlanceren?

Wat Kevin De Bruyne, Axel Witsel, Romelu Lukaku of Thibaut Courtois uitspoken? Dat volgt iedereen. Maar er zijn nóg landgenoten in het buitenland die meer in de schaduw presteren. Wij brengen hen graag uit de schaduw.

Eentje daarvan is Hugo Cuyper, de 23-jarige ex-speler van Standard die momenteel in het buitenland zijn brood weet te verdienen. Na zijn vertrek uit België werd hij topschutter in de Griekse tweede klasse met liefst 22 doelpunten, waarna hij uiteindelijk tekende bij Olympiakos. Ajaccio Na een jaar zonder spelen trok hij uiteindelijk naar Ajaccio in de Ligue 2. Daar vond hij zijn doelschuttersinstinct helemaal terug, met onder meer twee goals tegen Le Mans en Valenciennes. In totaal zorgde hij al voor vijf doelpunten en evenveel assists dit seizoen, vanuit de positie van schaduwspits vaak. Is hij opnieuw klaar voor een stapje hogerop?