Onduidelijkheid troef in het amateurvoetbal: "Moeten spelers zich voorbereiden op paar weken of paar maanden zonder voetbal?"

In de hoogste amateurklasse en alle niveaus daaronder ligt het voetbal, net zoals bij de profs, stil. Geen matchen meer tot en met 30 april en ook geen collectieve trainingen tot 3 april.

Stijn Stijnen traint eerste amateurklasser Patro Eisden Maasmechelen en denkt niet dat er in het amateurvoetbal nog gevoetbald gaat worden dit jaar. De club nam echter toch het zekere voor het onzekere en gaf de spelers hun materiaal mee om zich individueel bezig te houden.

"Ze hebben hun sporthorloges mee en we kunnen die data nakijken. De jongens hebben ook de nodige schema's gekregen en de ene zal zich daar beter aan houden dan de andere", legde de voormalige Rode Duivel uit. "We kunnen ook niemand verplichten, want iedereen is technisch werkloos."

Onzekerheid

De onzekerheid is het moeilijkste volgens de gewezen doelman. "Het is niet makkelijk voor de spelers om zich ergens op voor te bereiden. Want waar mik je op? Op de competitie hervatten binnen enkele weken of op het volgende seizoen. In dat tweede geval spreken we over een gat van een paar maanden. Laten we zeggen dat er momenteel belangrijkere zaken zijn in het leven. Ieders gezondheid bijvoorbeeld", relativeerde Stijnen het probleem.