Het behoud in 1B blijft onduidelijk: "Andere prioriteiten nu" & "Uitgelezen moment om over het format na te denken"

Als de coronacrisis geen roet in het eten had gegooid hadden Roeselare en Sporting Lokeren play-off 3 vrijdag afgetrapt. Voorlopig dus geen 'play-downs', de matchen die over het behoud in 1B beslissen. De onduidelijkheid blijft...

Vreemde situatie voor Roeselare: hoewel het dezer dagen moeilijk is om aan voetbal te denken staat er nog een vraagteken achter de toekomst van de club. Want in welke divisie treedt Roeselare volgend seizoen aan? Normaal gingen de play-downs tegen Lokeren beslissing brengen daaromtrent.

Een voetballer vergeet snel.

"In dit soort tijden moet je prioriteiten stellen. Nu is het belangrijkste dat de spelers thuis blijven", relativeert Christophe Gamel, de trainer van Roeselare. Hij kan, in tegenstelling tot iets rijkere clubs, niet rekenen op een methode waarmee hij zijn spelers efficiënt en dagelijks kan volgen.

"We kunnen niet anders dan op eenieders professionalisme vertrouwen. Samen met conditietrainer Rodrigo De Melo hebben we de groep een programma meegegeven, maar alles hangt af van de goede trouw van de spelers", vertrouwde hij ons toe. Straks herbeginnen wordt niet evident. "Op tactisch en technisch vlak is dit verloren tijd. Want een voetballer vergeet snel (lacht)."

En als er niet meer gevoetbald wordt?

Als er besloten wordt om terug te voetballen, moeten er eerst nieuwe speeldata worden voorgesteld. "Hoe langer het duurt, hoe moeilijker het wordt. Door het uitstellen van het EK lijkt het op het eerste zicht haalbaar. Maar dat is nu niet de prioriteit, ook al gaat het om de toekomst van de club. Er zal dus ooit iets moeten worden beslist."

En als er niet meer gevoetbald wordt? "Sinds mijn komst hebben we enorm hard gewerkt. We stonden op de laatste plaats en nu tellen we zes punten meer dan Lokeren. We moeten dus positief blijven. Als het seizoen teniet wordt gedaan en we ons automatisch handhaven, dan moeten we zo snel mogelijk de knop omdraaien en aan volgend seizoen denken. Het zou ook een uitgelezen mogelijkheid zijn om nog eens over het huidige format van 1B na te denken en bijvoorbeeld over te schakelen op tien clubs.

Waar het ook op uitdraait, de gedachten van Christophe Gamel gaan nu niet naar het voetbal uit: "Ik ben teruggekeerd naar mijn familie in Frankrijk en ik heb ook nog familie in Italië. Dit is een beetje terugkeren naar de basis van het leven."