Werkgever van Nainggolan geeft gehoor aan bakken kritiek en keert onpopulaire beslissing om

In Italië, het zwaarst getroffen Europese land door de coronacrisis nota bene, willen enkele clubs volgende week alweer het trainingsveld op. Dat stuitte op veel kritiek en daar wordt nu blijkbaar toch naar geluisterd.

Zo was er eerder deze week het bericht van het Cagliari-bestuur dat de groepstrainingen volgende maandag weer hervat zouden worden. Ook Napoli had dezelfde plannen, maar dan op 25 maart, enkele dagen later.

Beide beslissingen brachten een storm van kritiek teweeg en daar lijkt Cagliari nu wel gehoor naar te hebben. De werkgever van Radja Nainggolan meldde dat de spelers minstens nog tot 31 maart individueel blijven trainen.

Bij Napoli is men vooralsnog niet terug gekomen op die beslissing.