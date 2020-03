KV Mechelen krijgt dan toch nog geld voor Verrips, beide partijen wilden het niet op de spits drijven

KV Mechelen en ex-doelman Michael Verrips zullen elkaar niet in de rechtszaal moeten ontmoeten. Verrips verliet Mechelen vorig seizoen tijdens de zomer als een dief in de nacht omdat 'Malinwa veroordeelt was voor matchfixing'. Hij trok transfervrij naar Sheffield United.

KV Mechelen voelde zich zwaar gepakt omdat ze geen transfersom kregen en spande een zaak aan tegen Verrips en Sheffield bij de FIFA. Vorige maand werd er echter een akkoord gevonden en vorige week werd dat getekend. KV Mechelen krijgt dus toch nog een transfersom. Die kan nog stijgen als Verrips meer speelminuten krijgt. Momenteel is hij tweede keuze na Dean Henderson. KV Mechelen leek wel ongelijk te gaan krijgen als de zaak zou voorkomen, want volgens S/V Magazine vond de FIFA dat Verrips zijn argumentatie wel degelijk steek hield. Intussen heeft hij wel nog maar één wedstrijd - mede door blessures - gespeeld voor de Blades.