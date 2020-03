Fellaini is volgens de Chinese media besmet met het coronavirus

De eerste Rode Duivel heeft het vlaggen: volgens de Chinese media heeft Marouane Fellaini bij zijn terugkeer positief getest op het coronavirus. Hij is de eerste speler in China die besmet is geraakt, al is het wel wachten op officiële bevestiging.

De middenvelder van Shandong Luneng keerde eergisteren terug naar China. Iedereen die het land binnenkomt wordt getest op het coronavirus, want China heeft de uitbraak bijna onder controle. Sowieso moest Fellaini na zijn verblijf in Dubai twee weken in quarantaine blijven. De Chinese Super League hoopt over een dikke maand te hervatten, maar dat lijkt ook heel optimistisch, want veel buitenlandse spelers moeten nog terugkeren uit hun moederland.