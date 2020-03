Radja Nainggolan in lockdown; "Ik ga verder voetballen tot mijn 50e!"

Radja Nainggolan zit net als elke Italiaanse voetballer thuis terwijl Italië in een zo goed als totale lockdown zit. "Ik verlies totaal het tijdsgevoel", geeft 'Il Ninja' mee tijdens een Instagram-sessie en hij gaf ook al mee door te gaan tot zijn 50e.

"Het gaat goed met mij", opent Nainggolan meteen. Italië is het zwaarste getroffen land van Europa en is ongeveer even hard getroffen als China door het coronavirus. Nainggolan kan zich voorlopig nog bezighouden op het eiland Sardinië. "Maar ik verlies wel het tijdsbesef. Ik wacht geduldig op nieuws om terug te mogen voetballen."

Hoe vult Nainggolan zijn dag dan? "We zitten op de Playstation, kijken televisie... Ik heb ook een DJ-set waarmee ik me regelmatig kan amuseren. Het is belangrijk dat niet elke dag precies hetzelfde zou zijn."

Maar hij heeft ook een heel wijze les geleerd tijdens deze lockdown: "Ik zei altijd dat ik tot mijn 34e zou voetballen, maar nu denk ik eraan om door te gaan tot mijn 50e. 24 uur per dag thuis zijn, is echt niets voor mij! Als dit gedaan is, ga ik eens goed uitgaan zoals vroeger!", blijft Nainggolan zichzelf.