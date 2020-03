Nog een paleisrevolutie? 'Van Eetvelt en Vandenhaute houden nieuwe ontslagronde om Anderlecht van ondergang te redden'

Karel Van Eetvelt heeft zich met zijn eerste zet niet meteen populair gemaakt bij de fans van RSC Anderlecht. Maar Pär Zetterberg en Pieter Eecloo zullen zeker en vast niet de laatste zijn...

Karel Van Eetvelt en Wouter Vandenhaute - van wie wordt gedacht dat hij dé nieuwe baas is van RSC Anderlecht - zijn momenteel een doorlichting aan het maken. De realiteit is simpel: de nieuwe bestuursploeg moet een schuldenberg van 27 miljoen euro - and counting… - dichten.

Het Laatste Nieuws weet dat er nog een ontslagronde zal volgen. In de wandelgangen zit de schrik er bij de medewerkers van paars-wit goed in. Van Eetvelt en Vandenhaute maken zich echter sterk dat ontslagen en kostenbesparend werken de enige manier zijn om Anderlecht van een definitieve ondergang te redden.