Courtois, toekomstig F1-piloot? "Ik zou het graag eens proberen"

Thibaut Courtois is duidelijk gepassioneerd door de racecircuits. Gaat onze nationale doelman binnenkort in een racewagen kruipen en de circuits afgaan?

Zoals veel spelers in Europa, vult Courtois zijn tijd met het spelen van videogames. Maar dat doet hij niet met het spelen van FIFA 20 zoals zoveel andere voetballers, maar wel door mee te doen aan virtuele Grand Prixs Formule 1: "Ik speel meer F1 dan FIFA", geeft hij toe aan de krant la Dernière Heure.

Als ik snel ben en talent heb, waarom niet?

En hij is best goed. Vorige week behaalde Thibaut Courtois de elfde plaats in een virtuele Australische Grand Prix, zelfs voor Stoffel Vandoorne. "Het was leuk om voor hem te finishen, ook al was het dankzij een ongeluk", glimlachte de Real-doelman.

Gepassioneerd door de motorsport zit er misschien voor Courtois een tweede carrière in op de circuits, zoals Tom Boonen? "We zullen eerst zien tot welke leeftijd ik ga voetballen", zegt Courtois. "Maar ik zou graag eens met een racewagen op een circuit willen rijden om te zien wat mijn niveau is. Als ik snel ben en talent heb, waarom niet?