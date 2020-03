OHL verplicht buitenlandse spelers om in België te blijven, T1 Euvrard legt uit waarom

De promotiefinale was al voor de helft achter de rug toen plots de maatregelen omtrent het coronavirus werden verstrengd. Even geen voetbal meer en het is zelfs niet zeker of de return er nog zal komen in de tweestrijd tussen Oud-Heverlee Leuven en Beerschot.

De spelers van OHL worden nu gevraagd om op hun gewicht te letten en hun conditie op peil te houden. Dat doen ze in België. Iedereen. Ook de buitenlandse spelers. "We beschikken in dit land over zeer goede gezondheidszorgen. Bovendien kunnen we die spelers het beste opvolgen als we ze dicht bij ons hebben", legde T1 Vincent Euvrard uit op de webstek van OHL.

Logistiek probleem

Maar zo probeert de Vlaams-Brabantse club ook in te spelen op eventuele logistieke problemen als er in ons land weer getraind mag worden. "Je merkt ook dat steeds meer landen hun grenzen sluiten. Spelers die we naar hun thuisland zouden laten vertrekken, raken misschien niet meer op tijd terug in België."

Niet leuk voor sommige spelers, die zo niet terug naar hun familie kunnen. Dat beseft Euvrard ook wel. "Ik weet dat ze door een lastige periode gaan, maar ik hoop dat ze nuchter en professioneel genoeg zijn om te begrijpen dat we die beslissing hebben genomen om hen te beschermen", besloot hij.