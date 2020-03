Vestigt Lokeren hoop op fusie? "Zou jammer zijn mocht zo'n mooie club verdwijnen"

Dinsdag was opnieuw een zwarte dag voor Lokeren. De gesprekken met buitenlandse overnemers draaiden op niets uit.

Lokeren staat zo opnieuw een stap dichter bij het faillissement. Dinsdag doken er opnieuw verhalen op over een fusie met KVV Zelzate. Die club staat momenteel op kop in de derde amateurklasse A in Vlaanderen.

Na 24 van de dertig speeldagen heeft Zelzate elf punten meer dan nummer twee Ninove. Als de competitie alsnog wordt uitgespeeld, lijkt de titel hen niet meer te kunnen ontsnappen.

Zelzate-voorzitter Stefaan Luca ontkende in een gesprek met Het Laatste Nieuws dat er al contact is geweest met Lokeren. Toch slaat hij de deur niet zomaar dicht.

“Ik zou altijd luisteren mocht Lokeren aankloppen”, aldus Luca. “Zo ben ik opgevoed. Lokeren blijft een mooie club. Ze hebben een grote achterban met geweldige supporters. Het zou jammer zijn, mocht zo’n club definitief verdwijnen.”