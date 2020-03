Engelse tweedeklasser dacht afgelopen winter aan Ibrahimovic en Cavani

Zlatan Ibrahimovic keerde in januari terug naar AC Milaan. De Zweedse topspits verkoos Milaan boven heel wat andere bestemmingen.

Eén van de andere geïnteresseerde clubs was de Engelse tweedeklasser Leeds United. Dat vertelde Andrea Radrizzani, de voorzitter van de Engelse traditieclub aan Sky Italia.

“Ik sprak in december met Zlatan. Hij kon het extra wapen zijn om ons naar de Premier League te loodsen. Maar hij was meteen eerlijk tegen mij en zei dat hij een transfer naar onze club niet zag zitten. Ook Edinson Cavani bleek uiteindelijk te hoog gegrepen.”

Na 37 wedstrijden staat Leeds op dit moment op kop in de Engelse tweede klasse. Door de impact van het coronavirus wordt er al over gesproken om volgend jaar met 22 in de Premier League te spelen. Mét Leeds dus. Misschien doen The Whites deze zomer een nieuwe poging om Zlatan of Cavani in te lijven