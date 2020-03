Spelersvakbond waarschuwt voor opportunisme van clubs: "Een week geleden wilden ze nog per se blijven trainen"

De spelers van Anderlecht en Standard zullen voor even technisch werkloos worden. Tot vorige week was er daar bij de Belgische clubs nog geen sprake van.

Stijn Boeykens van spelersvakbond Sporta vindt het opmerkelijk hoe snel de clubs van mening zijn veranderd in deze materie. "Een week geleden wilden de clubs nog per se doortrainen, nu zijn ze vooral bezig om diezelfde spelers tijdelijk werkloos te maken", merkte hij op in Het Nieuwsblad.

Beperkt verlies?

Speciale omstandigheden, want zo mogen we deze coronacrisis wel noemen, vergen speciale maatregelen. "Het gaat hier natuurlijk over een gezondheidscrisis. Die kun je niet uit de weg gaan. Maar het mag niet tot opportunisme leiden." Want uiteindelijk valt het inkomensverlies van Belgische clubs nog mee in vergelijking met andere sectoren, zo stelde Boeykens.

"De laatste twee weekends waren er sowieso geen matchen en hadden de clubs geen inkomsten daaruit. De helft van de ploegen heeft wel de thuisrecettes van de laatste speeldag gemist, maar voor de rest is het verlies momenteel beperkt", besloot hij.