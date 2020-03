Proximus gunt ook speler van Lommel een plaatsje in het Elftal van het Seizoen in 1B

Proximus kiest elke dag één speler voor hun het Elftal van het Seizoen in 1B. Vandaag koos het een vierde speler.

Glenn Neven is de gelukkige.De aanvoerder van Lommel miste dit seizoen nog geen seconde. Hij speelde alle 28 competitiewedstrijden volledig en was er ook in beide bekerwedstrijden bij.

Neven wordt in het hart van de verdediging aan Kenneth Schuermans van Oud-Heverlee Leuven gekoppeld.

Eerder werd Anthony Moris (Virton) al verkozen tot doelman van het jaar en op de linksachter werd er gekozen voor Schuermans’ ploegmaat Derrick Tshimanga