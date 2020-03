Coach die Frankrijk naar eerste grote trofee loodste overleden

Michel Hidalgo is op 87-jarige leeftijd overleden. Hidalgo was een Franse ex-speler en -coach.

Hidalgo vierde zondag nog zijn 87e verjaardag, maar was al een hele tijd ziek. Als speler kwam hij één keer in actie voor de Franse nationale ploeg. Hij speelde onder meer voor Le Havre, Stade de Reims en AS Monaco.

Als coach had hij nog meer succes. In 1982 haalde hij de halve finale van het WK met Les Bleus, twee jaar later loodste hij de nationale ploeg naar de Europese titel. Na het toernooi stopte hij als bondscoach. Later was hij nog aan de slag bij Marseille en het Algerijnse CS Constantine.