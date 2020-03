Zet PSV de deur op een kier voor een eventuele terugkeer van Luckassen?

PSV heeft aangekondigd dat ze het contract van hun verdediger Daniel Schwaab niet zullen verlengen en dat ze daarom deze zomer een vervanger voor hem zullen zoeken.

Het contract van de 31-jarige centrale verdediger Schwaab eindigt deze zomer en de club heeft aangekondigd dat ze het contract niet zal verlengen.

Volgens De Telegraaf is PSV-trainer Roger Schmidt nu op zoek naar een verdediger die snel, dynamisch, agressief en in staat is om in de ruimte te spelen, wat de deur zou kunnen openen naar de terugkeer van Derrick Luckassen, die dit seizoen uitgeleend wordt aan Anderlecht.

Bij de Belgische topclub lijken ze tevreden te zijn over de Nederlander. Toch zal het niet makkelijk worden om hem definitief te halen, want de aankoopoptie in zijn contract zou vijf miljoen euro bedragen.