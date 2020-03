Bondsprocureur Wagner en de ondervoorzitter van Beerschot slaan de handen in elkaar in de strijd tegen corona

Kris Wagner en Walter Damen hebben samen de website coronaresist.be. "Onze missie is de strijd tegen de Corona pandemie", is de leuze van het initiatief.

"Onze missie is de bestrijding van de Coronavirus-pandemie en de verzachting van haar gevolgen. Wij staan volledig achter de maatregelen genomen door de Belgische regering. Nochtans is deze website een burgerinitiatief, zonder betrokkenheid van enige overheid", klinkt het op de homepagina van coronaresist.be. Naast de website is er ook een discussieforum op Facebook.

Mensen virtueel met elkaar in contact brengen

Twee van de burgers die het initiatief namen zijn Kris Wagner, de bondsprocureur van de KBVB, en Walter Damen, de ondervoorzitter van voetbalclub Beerschot. "Heel veel mensen hebben tegenwoordig tijd over en willen helpen. Tegelijk zijn er andere mensen die het in deze periode extra zwaar hebben. Deze website wil die mensen virtueel met elkaar in contact brengen", ging het verder op de website.

"Een KMO die nog geen webshop heeft en in zeven haasten een webwinkel wil bouwen, moet kunnen worden geholpen door een IT'er die tijdelijk niets om handen heeft. Een huisdier waarvan de eigenaar in het ziekenhuis ligt, moet kunnen worden opgevangen", zijn twee voorbeelden van hoe de site maatschappelijke ongemakken wil oplossen.