Jean-Marie Dedecker haalt uit naar 'bedelende profclubs' en wijst Anderlecht met de vinger: "Dat ze hun personeel dumpen is de schaamte voorbij"

"Iedereen aan de schandpaal van het Heizelstadion", besloot Jean-Marie Dedecker zijn betoog in Knack tegen voetbalclubs die hun personeel op technische werkloosheid zetten. Hij vindt het van onwaarschijnlijke hypocrisie getuigen.

Jean-Marie Dedecker kiest ook duidelijk een kant in het debat rond de definitieve stopzetting van de competitie. Als het aan hem lag, dan was het al lang gebeurd. Met een kampioen, stijgers en dalers. "Stijgers en dalers hebben toch al driekwart van het sportseizoen gehad om hun (on)kunde te bewijzen, en de rest is overmacht", zei hij bij Knack.

Vingerwijzen naar Anderlecht

Daarnaast wijst hij de profclubs met de vinger nu ze hun personeel op werkloosheid hebben gezet. "De clubs betalen nochtans gemiddeld 338.000 euro jaarsalaris aan elk van hun sjotters, en ze krijgen per seizoen 140 miljoen euro staatsteun van de belastingbetaler", aldus Dedecker, die aanklaagt dat de clubs aan het bedelen zijn. De politicus wijt het aan wanbeheer en niet aan het coronavirus.

Tot slot wijst hij ook Anderlecht nog met de vinger. "Je topspelers tot drie miljoen euro aan jaarsalaris uitbetalen, en bij een corona-opstoot je huis- tuin- en keukenpersoneel dumpen in het sociaal vangnet van tijdelijke werkloosheid, is de schaamte voorbij."