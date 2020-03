Na stopzetting voetbalcompetitie: Ook in provinciale luidt men de alarmbel: "Geef ons ademruimte!"

Dit weekend stuurde Bart Vandesompele, ondervoorzitter van het Oost-Vlaamse FC Latem (1e prov.), een open brief de wereld in. Hierin vraagt hij uitstel van betaling voor onder andere nutsvoorzieningen en tal van bijdragen aan de voetbalbond.

Voetbalkrant.com sprak met Bart Vandesompele. De ondervoorzitter van Latem gaf extra duiding bij de open brief, die u onderdaan dit artikel integraal kan nalezen.

"Na het nieuws van de stopzetting van de competitie zitten we met de handen in het haar", klinkt het bij Bart Vandesompele. "Januari en februari waren al geen topmaanden op gebied van inkomsten. Nu vallen we ook nog vijf maanden zonder inkomsten, net in de belangrijkste periode van het jaar. Zo zien we ons tweedaags jeugdtoernooi in het water vallen, waarin we toch normaliter een omzet van zo'n €20 000 draaien."

"Akkoord dat ook de kosten dalen, maar die vallen niet helemaal weg. Daarnaast zijn er ook al ouders geweest die (een deel van) het lidgeld van hun kind terugvroegen, nu de competitie vervroegd gestopt is. Wat zullen onze sponsors doen, die ongetwijfeld ook getroffen zijn?"

"Ik vrees echt dat veel provinciale clubs enorm in de problemen zullen komen door deze situatie. Daarom vraag ik in de open brief om ons uitstel van betaling te geven. Ik vraag geen kwijtschelding, want ik ben me ervan bewust dat de gemeente en andere instanties al veel inspanningen leveren. Maar geef ons de kans om de kosten te spreiden en terug inkomsten te genereren", trekt Vandesompele aan de alarmbel.

Wie na het lezen van onderstaande open brief zijn/haar steun wil uitspreken, kan dat doen door de petitie (klik hier) te ondertekenen.

OPROEP: Voetbalclub FC Latem trekt aan alarmbel en doet oproep, amateurvoetbal bedreigd in voortbestaan

Het stopzetten van de competitie 2019/2020 in de amateurreeksen was de enige juiste beslissing. Uiteraard zullen er teams ontevreden zijn op sportief vlak, maar wat telt op korte termijn (zelfs niet op lange termijn) is dat we als clubs bekijken in welke mate we deze moeilijke periode kunnen overbruggen.

Veel clubs rekenen tussen maart en eind juni op een aantal extra inkomsten die nu wegvallen. Concreet voor onze club betekende dat: geen inkomsten Clubhouse sedert 13 maart 2020, geen tweedaags Meitornooi en Ouderfeest, geen extra inkomsten events rond het EK-voetbal 2020. Elke club kan min of meer één maand aan vaste kosten of zelfs twee overbruggen. Water, elektriciteit, verwarming, logistiek, schoonmaak, etc.…niet alles gebeurt door vrijwilligers.

Weinig tot geen clubs kunnen overleven zonder inkomsten tussen maart en juni. Zeker niet met een magere januari- en februarimaand aan inkomsten: weinig competitievoetbal, uitgestelde wedstrijden, winter, vrieskou en vorst kenden geen genade.

Bovendien heeft onze club, net zoals vele andere collega’s de laatste jaren de stap gezet naar meer investeren in de opleiding van eigen jeugd. Die middelen zijn prioriteit voor opleiden tot gezonde jeugd, maar die budgetten zijn dus ook nu niet meer beschikbaar. De cashplanning van een lokale voetbalclub houdt geen rekening met onverwachte “nulinkomsten” tussen maart en juni.

Daarom wil FC Latem alle betrokken instanties oproepen om een uitstel van betaling van de kosten te geven voor alle nutsvoorzieningen en bijdragen voor Voetbalbond, Voetbal Vlaanderen, BTW, RSZ tot einde seizoen 2020/2021. De clubs hebben grotendeels trouw alle bijdrages betaald de laatste jaren, nu is het misschien eens tijd dat we wat steun terug kunnen verwachten.

En waar nodig ook een bijkomende steunende maatregel zoals is bepaald voor zelfstandigen of economische sectoren die onder druk staan. Vzw’s worden gesteund vanaf één VTE-personeelslid, maar veel clubs draaien zonder één vaste ingeschreven medewerker. Mensen uit de horeca worden terecht ondersteund, maar een kantine van een sportclub (voetbal, hockey, tennis, basketbal, volley etc.…) is ook elke dag open. Die vallen nu buiten de maatregelen.

Uitzonderlijke omstandigheden vragen uitzonderlijke maatregelen. Als we de oproep tot solidariteit ter harte willen nemen, dan moeten we bereid zijn om dit sociale weefsel ook te willen beschermen. We vragen geen kwijtschelding van kosten, enkel uitstel, begrip, geduld en overleg.

Uiteraard gaan we akkoord met een afbetalingsplan of – systeem. Maar nu meer dan ooit hebben àlle amateurploegen in België de steun van de overheden en nutsbedrijven nodig.

Op termijn vaart iedereen er wel bij. Als veel clubs moeten verdwijnen blijft een verarming over en in een woestijn kan niks groeien.



FC Latem (KBVB 5842) speelt sinds seizoen 19/20 in eerste provinciale Oost-Vlaanderen en dat zal ook in 20/21 het geval zijn. De club bestaat 66 jaar (1954) en heeft 256 aangesloten leden, en telt 13 ploegen.