'Manchester City anticipeert op vertrek Guardiola en heeft voormalige speler al klaarzitten om hem op te volgen'

Manchester City houdt ernstig rekening met een vertrek van Pep Guardiola. De Catalaan wordt steeds meer aan een terugkeer naar FC Barcelona gelinkt. De lijn naar de opvolger wordt alvast open gelegd.

De geruchtenmolen linkt Pep Guardiola al langer aan FC Barcelona. In Camp Nou is iedereen het er ondertussen over eens dat Quique Sétien niet meer is dan een tussenpaus.

En dus moet Manchester City anticiperen. De eerste contacten bij Patrick Vieira zijn al gelegd. De voormalige middenvelder van the Citizens was niet alleen een topvoetballer, maar ook zijn carrière als coach loopt van een leien dakje.

De Fransman ging na zijn voetbalpensioen aan de slag bij de beloften van City. Vervolgens nam hij zusterclub New York City FC onder zijn hoede. De voorbije maanden maakte hij dan weer indruk bij OGC Nice. Volgt nu de eerste echte test?