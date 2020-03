'Meunier én zestienjarig toptalent trekken naar Borussia Dortmund'

Hoewel de coronacrisis zowat alles in het voetbal even 'on hold' heeft gezet, laat BILD er geen twijfel over bestaan. Thomas Meunier speelt volgend jaar voor Borussia Dortmund.

Er werd al langer gefluisterd dat de Rode Duivel bijna rond was met de club van Axel Witsel en Thorgan Hazard. Volgens de Duitse krant ontbreken op dit moment enkel nog de handtekeningen. Ook Jude Bellingham lijkt weldra zijn krabbel te gaan zetten in het Signal Iduna Park. De amper zestienjarige centrale middenvelder speelde al 35 wedstrijden voor de hoofdmacht van Birmingham City in de Engelse tweede klasse en staat nu dus op het punt om een toptransfer te realiseren. Dortmund blijft zo inzetten op de ontwikkeling van jonge toptalenten.