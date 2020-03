📷 Wat een weelde! Twee Rode Duivels zijn op hun positie de beste aangevers van Europa

Twee Rode Duivels zijn op hun positie de spelers met het meeste assists achter hun naam. Alleen spelers uit de hoogste voetbalklasse van Engeland, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië kwamen in aanmerking.

Dat Kevin De Bruyne in dit 'maestro-elftal' staat is geen verrassing. De Rode Duivel is op persoonlijk vlak aan een fenomenaal seizoen bezig bij Manchester City. In totaal gaf hij 16 beslissende passes in de Premier League. Daarmee scoort hij ook het beste in het algemeen klassement. Alleen Thomas Müller van Bayern München gaf evenveel assists.

Whoscored.com goot de beste aangevers per positie in een elftal en op de linkerflank is er plaats voor Thorgan Hazard van Borussia Dortmund. Andere opvallende spelers in de ploeg zijn Ter Stegen, die als keeper twee assists gaf. Liverpool-backs Trent Alexander-Arnold en Andrew Robertson waren goed voor respectievelijk 12 en 7 assists.

Hier ziet u het volledige elftal: