Spaenhoven legt vertrek bij Lierse Kempenzonen uit: "Ze hebben daar dringend structuur nodig, broodnodig!"

Twee weken geleden gingen de wegen van Lierse Kempenzonen en Urbain Spaenhoven uit elkaar. "Een verschil in visie", klonk de uitleg. Spaenhoven wou daar bij ons nu wel wat meer uitleg over geven.

Naar aanleiding van de voorbereiding op volgend seizoen kwam er inderdaad een duidelijk verschil in visie naar voor. "Een aantal weken geleden had ik hen al gezegd dat ik ging stoppen", aldus de voormalig technisch directeur van de Pallieters. "Ik wilde graag sportief manager worden, meer inspraak hebben. Ik vond dat er te weinig buffer was tussen de technische staf en de spelersgroep. Als je al je zesde trainer in twee jaar verslijt, weet je dat er iets mis is. Er werden heel veel emotionele beslissingen genomen en in een seizoen als dit kwam dat nog meer tot uiting."

Verziekten Wils en Buyens de sfeer? Nee! Maar ik moest een schokeffect creëren

Spaenhoven werd binnengehaald om de meubelen te komen redden nadat Lierse Kempenzonen een desastreuze start kende. "Ze hadden een ongelooflijk slechte voorbereiding gehad. Dan kan je niet verwachten dat je top gaat presteren. Ik heb maanden puin moeten ruimen. In de winter verloren we dan ook nog Frederik Frans, Ibrahim Kargbo en Marvin Ogunjimi. Daarna heb ik ook nog Stef Wils en Yoni Buyens naar de B-kern moeten zetten en waren er tal van blessures."

Dat hij Wils en Buyens terugzette, was geen al te populaire maatregel. "Het was het moeilijkste wat ik moest doen. Dat waren de jongens die de kar moesten trekken, maar ze toonden zich geen leiders en ze speelden niet goed. Verziekten ze de sfeer? Nee! Maar ik moest voor een schokeffect zorgen en die jongens waren daar het slachtoffer van."

Spaenhoven bezweert dat hij heel het seizoen de rangschikking niet bekeken heeft. "Ik wou het ook niet weten en mijn spelers en technische staf wisten dat. Kijk, ik herinner me nog wat Tia Hellebaut ooit tegen me zei voor haar confrontatie met Vlasic. Die was de betere, maar haar coach zijn peptalk bestond eruit om te zeggen 'hier ligt de roem, hier ligt het geld!'. Tia haar coach zei gewoon: 'We zijn klaar'. Dat heeft het verschil gemaakt. De stress was er niet. Door niet naar het klassement te kijken heb ik mezelf ook heel wat stress bespaard."

Het is een fantastisch resultaat dat we er in deze omstandigheden wisten in te blijven

Hij had al snel door dat de groep niet sterk genoeg was om een belangrijke rol te gaan spelen in Eerste Amateur. "We hebben vooral puin moeten ruimen. Maar eens alles op de rails stond begonnen we ook punten te pakken. Die laatste thuiswedstrijd tegen Thes was mijn mooiste herinnering aan dit Lierse. De sfeer die het publiek maakte, dat waren Beerschot-toestanden. Maar ik zeg u: het is een fantastisch resultaat dat we er in deze omstandigheden in slaagden om erin te blijven."

De 62-jarige ervaren coach wilde voor volgend seizoen iets anders. "Dit wil je geen twee jaar op rij meemaken. Dan vraag je toch wat volmachten. Als je voelt dat je die niet gaat krijgen, is het beter om ermee te stoppen. We zaten niet op dezelfde lijn qua visie en uitbouw. Nochtans denk ik dat een sportief manager broodnodig is op Lierse, broodnodig hé! Ze hebben nood aan structuur. Of dit een ontgoocheling is? Vooral dat ze dat niet inzien. Voor de rest ben ik blij dat we erin gebleven zijn."