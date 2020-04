Duivelse videochat: "Vermaelen wordt onze assistent-coach op EK" en "Tegen mij vrouw gezegd dat ik twee jaar langer ga voetballen door coronacrisis"

Managementbureau Roc Nation Sport organiseerde dinsdagavond een videochat tussen Rode Duivels Axel Witsel, Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku. Dat leverde uiteraard heerlijke beelden op.

Witsel toonde zich vooral tevreden dat hij dezer dagen niet alleen zit. “Wij hebben nog familie rond ons. Mijn oudste dochter zit vol energie, dus we houden ons ook bezig. We spelen spelletjes in ons tuintje of Mario kart op de Wii.”

Dan heeft De Bruyne nog een ander probleem: “Ik kan gewoon niet slapen, man… om half 6 ’s ochtends zijn mijn kindjes al wakker! ‘Papa, we willen naar buiten!’”

Uiteraard kwam ook het EK ter sprake. Witsel bevestigde dat hij Rode Duivel blijft tot na het WK van 2022. De Bruyne ging nog een stapje verder. “Ik heb net tegen mijn vrouw gezegd dat ik door deze crisis twee jaar langer zal voetballen, om de huidige schade in te halen.”

Heel wat Rode Duivels volgen op dit moment een trainerscursus om de verveling tegen te gaan. Ook De Bruyne en Thomas Vermaelen. Vooral die laatste blijkt erg gedreven.

“De taak van Thomas was wel straf”, vertelde KDB. “Die wordt op het EK onze assistent-coach. Let maar op.”