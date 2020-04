Tottenham wellicht als tweede Engelse club overstag: Alderweireld en Vertonghen moeten vrezen voor loonverlies

Dat Daniel Levy, de grote man van Tottenham, elke euro of pond twee keer omdraait is geen geheim. De voorzitter van de Spurs pleit voor loonsvermindering tijdens de coronacrisis.

In Spanje en Italië laten de grote clubs hun spelers een deel van hun loon afstaan. Zo kan Juventus tot aan het einde van dit seizoen 90 miljoen euro besparen. In Engeland reageren de clubs meer afwachtend, maar nu lijkt Tottenham toch overstag te gaan.

Zo liet Daniel Levy weten dat hij van zijn spelers verwacht dat ze hun steentje bijdragen in tijden van crisis. Lees inleveren. Rode Duivels Toby Alderweireld en Jan Vertonghen lijken dus niet aan die maatregel te ontsnappen.

Enigszins wel vreemd, want Tottenham is van de grote clubs de meest gezonde op financieel gebied. Langs de andere kant is het ook wel te begrijpen, want de kosten lopen hoog op voor de club terwijl de inkomsten achterwege blijven. En er is natuurlijk nog het gloednieuwe stadion dat afbetaald moet worden.