Belgische topscheidsrechter is eerlijk: "De kans bestaat dat ik de arbitrage terug zal moeten combineren met een job"

Het coronavirus legt het voetbal in België en Europa volledig lam. Dat heeft niet alleen consequenties voor spelers en medewerkers, maar ook de scheidsrechters hebben geen werk. "De situatie dwingt me om tijdelijk een extra inkomen te zoeken."

Nathan Verboomen is namelijk één van de scheidsrechters met een volwaardig profstatuut. “Tot vorige zomer was ik ook halftijds leerkracht LO”, aldus de 31-jarigee referee in Het Nieuwsblad. “Maar de verplichtingen in Tubeke, de extra voorbereidingen op de play-offs en de Europese duels waren niet meer te combineren met het onderwijs.”

“Momenteel is het voor mij op financieel vlak even crisis”, is Verboomen eerlijk. “De rekeningen blijven even hoog, hé. Bovendien is het koffiedik kijken hoelang dit nog zal duren. De kans bestaat dat ik de arbitrage opnieuw zal moeten combineren met een halftijdse job en dat ik me helaas opnieuw dubbel zal moeten plooien.”