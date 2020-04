Westerlo mengt zich in promotiedebat en stuurt aan om format 1B in vraag te stellen: "Het mag geen vuilbak worden"

Wie promoveert straks naar eerste klasse A? Als er nog gevoetbald wordt is het simpel: dan vechten periodekampioenen Beerschot en OHL het onderling uit in de terugmatch van hun finale. Maar wat als er niet meer gevoetbald wordt?

Een optie is dan om beide periodekampioenen te laten promoveren. Onder meer 1B-kenner Dave Peters kan zich in dat voorstel vinden. Er is ook een andere piste: de reguliere 'kampioen', de ploeg met de meeste punten na 28 speeldagen, promoveert.

Dat zou dan Westerlo zijn. Wim Van Hove, de CEO van de Kemphanen, ziet dat laatste voorstel wel zitten. "In het amateurvoetbal hebben ze op die manier de promovendi aangeduid. Het zou niet helemaal onlogisch zijn als de werkgroep straks dat voorbeeld volgt", liet hij in Het Laatste Nieuws optekenen.

Of toch 1B?

Maar dan is er een bijkomend probleem. "Zonder die evocatiewedstrijd tegen Beerschot is Virton kampioen. Ze zullen het daar dus niet bij laten", aldus Van Hove die met Westerlo volgend jaar zo hoog mogelijk wil spelen. "In 1A dus."

Afwachten dus wat de werkgroep zal beslissen in verband met de stijgers en dalers. Nog een jaar 1B is dus ook een mogelijkheid. "In dat geval zijn wij vooral benieuwd hoe 1B er volgend seizoen zal uitzien. Er kan een pasklare oplossing voor 1A uit de bus komen en 1B zou zomaar de vuilbak kunnen worden. Ik hoop dat de Pro League dit moment aangrijpt om het format in 1B grondig in vraag te stellen en te herbekijken.”