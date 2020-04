Geen voetbal meer? Waarom Beerschot en OH Leuven dan de terechte promovendi zijn volgens 1B-kenner Dave Peters en waarom de vergelijking met Deinze niet opgaat

Het begint er steeds meer naar uit te zien dat de Jupiler Pro League na 29 speeldagen wordt afgesloten. De meerderheid van de clubs ziet het niet zitten om nog te voetballen en er wordt al flink gespeculeerd over hoe onze hoogste voetbalklasse er volgend jaar uit zal zien.

Bij elke beslissing zijn er winnaars en verliezers. Zo klonk het voorstel van Patrick Goots als muziek in de oren bij Westerlo, terwijl ze er bij Beerschot niks van moesten weten. Zijn suggestie: 16 clubs in 1A, Waasland-Beveren degradeert en de ploeg die het hoogst staat genoteerd in de Proximus League (mét licentie voor 1A) neemt de plaats van W-B in. Wellicht Westerlo.

Het format is wat het is en is al lang bekend. Periodekampioenen spelen om promotie.

Beerschot-trainer Hernan Losada counterde Goots en ook Urbain Spaenhoven was het niet eens met de gewezen spits. Voor Dave Peters, commentator in de Proximus League, zijn er twee ploegen die recht hebben op promotie naar 1A. “Het format is wat het is en is al lang bekend. Periodekampioenen spelen om promotie, dus in dit geval maken Beerschot en OH Leuven daar simpelweg het meeste aanspraak op.”

“De clubs die ‘kampioen’ van de reguliere competitie werden en geen periodetitel pakten, zoals Lierse in 2017, leggen zich neer bij het format. Ze gaan niet proactief jagen op die promotie”, ging Peters verder.

Verschil met Deinze

Goots zijn voorstel is gebaseerd op het besluit in het amateurvoetbal, waar Deinze tot kampioen en promovendus werd uitgesproken. “Maar zij staken er ook met kop en schouders boven uit. Die keuze lag niet gevoelig. Wat als daar vier clubs die profvoetbal ambiëren op een zakdoek waren gestrand? Dan had ik het nog wel eens willen zien. Zoals bij La Louvière (nooit stonden ze op een degradatieplaats, behalve op de speeldag waarop de competitie werd stilgezet, nvdr.). In 1B kan één goaltje al het verschil maken.”

Peters ergerde zich ook tegen de vele juridische veldslagen die worden gevoerd voor de plekjes in 1A en 1B. “Tenenkrullen. Maar dat heb je met die 650 beroepsmogelijkheden. Er zijn regels, weet je. Iedereen tekent die in het begin van het seizoen. Volg ze”, besloot Peters.