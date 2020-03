Patrick Goots ziet oplossing voor volgend jaar: 1A met 16 teams zonder OHL en Beerschot, maar met andere promovendus

De competitie stopzetten of niet? Hoe ziet het format van 1A er volgend jaar uit? Twee thema's die meer dan ooit in de spotlight staan nu de competitie is stilgelegd. Patrick Goots heeft er zo zijn mening over en hij maakt het niet te moeilijk.

Wat hem betreft hoeft er niet meer gevoetbald te worden dit jaar. Geen competitie, geen bekerfinale en ook geen promotiefinale. "De bekerfinale komt in de plaats van de supercup volgens seizoen en de Europese tickets worden dan verdeeld volgens de rangschikking van vandaag, net zoals het in het amateurvoetbal is", zei het Antwerp-icoon in Gazet van Antwerpen.

Als we de beslissing van in het amateurvoetbal volgen, dan zakt Waasland-Beveren. Er komt dus maar een plekje vrij in 1A. "En wie dan promoveert? Virton, als het een licentie haalt. En anders Westerlo, want zij eindigen bovenaan in het eindklassement. OHL en Beerschot zullen dit niet graag lezen, maar ik probeer in de logica van de beslissing van vrijdag (in het amateurvoetbal, nvdr.) door te gaan", besloot hij.