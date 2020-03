Westerlo ziet meer vragen dan antwoorden, maar is wel blij met mening Patje Goots: "Hem een pint trakteren, maar ..."

Patrick Goots kwam wel met een heel bijzonder voorstel op de proppen maandag: de competitie stopzetten zou voor hem betekenen dat Virton zou mogen promoveren naar 1A. En als zij geen licentie krijgen, dan Westerlo. De Kemphanen reageren.

Algemeen directeur Wim Van Hove van Westerlo ziet wel wat in het plan van Goots: "Als ik hem de volgende keer tegenkom, dan trakteer ik hem op een pint en misschien zelfs een etentje", kon er een grijns af in Gazet van Antwerpen.

"Maar ik ben realistisch genoeg om te weten dat het zo'n vaart wel niet zal lopen. Zal er überhaupt nog gevoetbald worden? We moeten afwachten en kijken of de maatregelen verlengd worden. Krijgen alle clubs een licentie? Alles kan een invloed hebben op alles."

Meer vragen dan antwoorden

"Er zijn meer vragen dan antwoorden. De belangrijkste opmerking is dat er reglementair weinig of niets bepaald is. De clubs zullen in de schoot van de Pro League moeten overeenkomen. Gemakkelijker gezegd dan gedaan. Zolang er geen zekerheid is over het einde van de coronamaatregelen, zitten we vast en eigenbelang zal ongetwijfeld een rol spelen."

De Kemphanen laten ook nog weten dat ze de laatste schijf van de tv-gelden nog niet hebben gekregen - net in een fase waarin dat geld enorm goed van pas zou komen.