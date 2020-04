"Ik zou het doodzonde vinden dat de play-offs moesten weggaan, het is de aantrekkingskracht van onze competitie"

Er is een werkgroep opgericht die moet bepalen hoe volgend seizoen er gaat uitzien. Dat zal nog wel wat voeten in de aarde krijgen, want de format zal waarschijnlijk ook aangepast moeten worden om een lawine aan rechtzaken te vermijden. Sporza-analist Filip Joos hoopt dat het bij één jaartje blijft.

Volgend seizoen met 18 lijkt onvermijdelijk. "Als het een uitloper is van deze crisis, dan moet het kunnen. Je moet de tering naar de nering zetten en oplossingen bedenken. Geen enkele oplossing is al bij voorbaat uitgesloten", klinkt het bij Extra Time. "Ik zou het er wel moeilijker mee hebben als dit nu plots het breekijzer wordt om ervoor te zorgen dat de play-offs defintief uit het Belgische voetbal verdwijnen. Volgend seizoen moet dat kunnen." Al is er geen oplossing die voor iedereen ideaal is. "Ik zou niet in de schoenen willen staan van de raad van wijzen die de beslissingen moeten nemen. Het is niet makkelijk. Maar wat mij betreft, kan je het jaar dat komt van alles bekokstoven. Maar probeer dan terug te gaan naar het normale. Ik denk, misschien sta ik daar alleen in, dat het doodzonde zou zijn dat de play-offs weggaan, het is voor een groot deel de aantrekkingskracht van onze competitie."