"Hij is de enige die een basisplaats kan claimen naast Messi bij Barcelona"

De Braziliaan Rivaldo was vijf jaar lang één van de supersterren van Barcelona. De magere aanvaller had een techniek om 'u' tegen te zeggen. Hij reageert nu op de transfergeruchten die er rond zijn ex-club de ronde doen.

Barça zou ofwel Neymar willen terughalen of Lautaro Martinez bij Inter weglokken. "Ook al is Martínez een goede speler, denk ik dat Neymar de enige is die een basisplaats kan claimen naast Lionel Messi. Je hebt de afgelopen jaren heel veel waardevolle spelers gezien die er niet in slaagden om naast Messi te spelen, omdat ze door de torenhoge verwachtingen niet konden presteren”, aldus Ronaldo in zijn column.

“Maar Neymar, net als Luis Suárez, is een van de weinige spelers op de wereld die geen druk voelt op het veld. Hij speelt altijd met heel veel karakter en wordt nooit angstig. Daarom is hij een veilige optie voor de club, terwijl Martínez als jonge, talentvolle aanvaller over twee of drie jaar misschien een goede aanwinst is. Op dit moment moet Barcelona prioriteit geven aan de komst van Neymar."