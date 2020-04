Supporters Club Brugge komen met vlammende open brief aan baas UEFA: "Gaat jullie niet over solidariteit, maar over eigen geld"

Club Brugge is kampioen - als het van de Raad van Bestuur van de Pro League afhangt toch. De UEFA is niet helemaal akkoord en dreigt de Europese tickets af te nemen. En dat kan er niet in bij de fans van blauw-zwart.

The Blues of F.C. Bruges - een fanclub van Club Brugge - kroop in de pen voor een open brief aan Aleksander Ceferin, de topman bij de UEFA.

"We verstaan jouw positie in deze zaak niet", klinkt het. "Dit zijn uitzonderlijke tijden, meneer Ceferin. Dat u naar het uitstel van het EK 2020 verwijst, is een teken van arrogantie. Het gaat niet over solidariteit, maar over jullie geld."

Gezondheid

"Zou je niet beter druk zetten op de Wit-Russische competitie, waar ze nog steeds voetballen en het leven van mensen op de helling zetten? De gezondheid is op dit moment het belangrijkste."

"Dat u denkt dat voetbal op televisie zonder fans in het stadion beter is dan helemaal geen voetbal? Dat toont dat u het gewoon niet snapt. We zijn met andere dingen bezig. Ook u hebt een dochter, zou u haar deze zomer naar een massa-evenement sturen? Maar zou u haar naar een matchorganisatie sturen, zelfs zonder publiek? Er is véél volk nodig om alles in goede banen te leiden. Neem een wijze beslissing."