Supporters willen compensatie na wegvallen play-offs: "Vraag zal zeker opduiken"

Het coronavirus hakt er ongemeen hard op in, in alle lagen van de maatschappij. En ook voor voetbalsupporters is het een pijnlijke zaak. Mogelijk krijgt dat nog gevolgen ...

Diverse ploegen verkopen hun abonnementen inclusief play-offs. En daar zit nu mogelijk toch wel een probleem.

Na 29 in plaats van mogelijk 40 wedstrijden lijkt het seizoen namelijk tot een einde gekomen. En dus zouden de supporters recht kunnen hebben op een compensatie.

Vraag zal opduiken

"De vraag zal zeker opduiken. Oké, het is máár Play-off 2, maar de fans hebben de club wel onvoorwaardelijk gesteund in dit erg moeilijke seizoen. Het zou logisch zijn dat er een compensatie komt. Maakt niet uit of we nu in 1A of 1B belanden", aldus Wim Van Goethem van de supportersfederatie van Waasland-Beveren tegen Gazet van Antwerpen.

"Bij sommige fans pikte het al toen ze vreesden dat Anderlecht play-off 2 zou spleen. Zij vinden dat ze hebben betaald voor play-off 1. Ze zullen zeker compensatie willen, maar laten we rustig blijven. Er is nog tijd om oplossingen te vinden", is ook Christophe Hooreman van Anderlecht duidelijk.